Газ, Донбасс и «всех на всех». Итоги саммита «нормандской четверки» Подробнее

По мнению парламентария, позиция, которой придерживался российский президент, оказался победной. Европейские лидеры поняли, что цветная революция в Незалежной не привела страну к долгожданной демократии, а Майдан не принес пользы ЕС.

Морозов выразил уверенность, что лишь последовательная политика Путина удержала Украину от новой революции и развала.

«Поэтому, думаю, что совершенно логично, что Меркель назвала Путина победителем. Именно его позиция предопределила жизнь на саммите», — подчеркнул член Совфеда.

Он добавил, что лидер Незалежной Владимир Зеленский проиграл, так как поддался давлению украинских националистов и не воспользовался возможностью опереться на поддержку Путина, Меркель и Макрона.