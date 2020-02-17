Сенатор Морозов: никаких денег Россия не будет платить Украине за Крым

По словам парламентария, Россия ничего не будет платить Украине.

«Это Украина нам должна за Крым. Она использовала полуостров много лет», — заметил Морозов.

Он выразил уверенность, что Киев и дальше будет требовать компенсаций и пытаться всячески насолить Москве.

В свою очередь главред издания «Архонт» Антон Бредихин также отметил, что подобных заявлений и исков с украинской стороны будет пруд пруди.

«Тот же Мустафа Джемилев (украинский политик. — прим. РИА ФАН), собирающийся в „марш на Крым“, потребует репарации за всех крымский татар, права которых уж никак в России не угнетены», — напомнил историк.