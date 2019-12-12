Сенатор Морозов назвал истинных спонсоров мирового терроризма

США собирается признать РФ «спонсором терроризма» Подробнее

По словам парламентария, ни у кого в мире нет сомнений в том, что именно ЦРУ создавало «Аль-Каиду»*, а ИГ** появилась в результате операции Вашингтона в Ираке.

«Поэтому у мирового сообщества, мне кажется, очень много информации, чтобы понять, кто является спонсором терроризма», — заметил член Комитета Совфеда по международным делам.

По его мнению, история с законопроектом продолжает антироссийскую и русофобскую стратегию, проводимую американскими партнерами. Морозов выразил уверенность, что таким образом Вашингтон намерен поменять знак с плюса на минус и спрятать собственные грехи в части спонсирования боевиков.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

**«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.