Сенатор Леонов объяснил свою позицию против закона о просветительской деятельности

Член Совета Федерации Сергей Леонов рассказал, почему проголосовал против закона о просветительской деятельности. Об этом сообщил Daily Storm.

Он пояснил, что общий смысл закона ему импонирует, но пока он сильно не доработан. Следует прописать четкий механизм, пояснить, что и как он регулирует.

«Что смущает: закон достаточно рамочный. Я понимаю его смысл, я не против его. Но отразите его, пожалуйста!» — заявил Леонов.