Сенатор Ковитиди рассказала о новом городе, который может появиться в Крыму

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что новый город, который планируется построить на полуострове, будет похож на сад. Об этом сообщила НСН.

«Это будет не просто город, а город-сад. Совершенно очевидно, что актуальность Крыма возрастает, потому что это единственный регион в Европе, который обладает уникальными климатическими особенностями», — заявила она.

Также Ковитиди отметила, что сейчас разрабатывается стратегия по развитию региона. Названия новым городам будут придумывать люди, заключила она.