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    18 марта 2022, 16:26

    Сенатор Ковитиди рассказала о новом городе, который может появиться в Крыму

    Дарья Морозова

    Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, что новый город, который планируется построить на полуострове, будет похож на сад. Об этом сообщила НСН.

    «Это будет не просто город, а город-сад. Совершенно очевидно, что актуальность Крыма возрастает, потому что это единственный регион в Европе, который обладает уникальными климатическими особенностями», — заявила она.

    Также Ковитиди отметила, что сейчас разрабатывается стратегия по развитию региона. Названия новым городам будут придумывать люди, заключила она.