Сенатор Косачев заявил, что Польша пытается отдалить Европу от РФ
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Польша пытается дистанцировать Европу от России, сообщило РИА «Новости».
Такое заявление он сделал в ответ на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что власти страны не одобряют участие ФРГ в финансировании российского проекта «Северный поток — 2», информирует газета «Аргументы и факты».
По словам премьера, средства Европы для этого газопровода якобы будут выделяться на спонсирование российского вооружения. Как считает польское правительство, проект позволит РФ отграничить Украину от поставок газа в Европу.
Косачев подытожил, что Польша, оставаясь одним из последних участников в реализации европейской политики, дает о себе знать с помощью таких антироссийских заявлений.