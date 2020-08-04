Сенатор Косачев заявил, что Польша пытается отдалить Европу от РФ

Такое заявление он сделал в ответ на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что власти страны не одобряют участие ФРГ в финансировании российского проекта «Северный поток — 2», информирует газета «Аргументы и факты».

По словам премьера, средства Европы для этого газопровода якобы будут выделяться на спонсирование российского вооружения. Как считает польское правительство, проект позволит РФ отграничить Украину от поставок газа в Европу.

Косачев подытожил, что Польша, оставаясь одним из последних участников в реализации европейской политики, дает о себе знать с помощью таких антироссийских заявлений.