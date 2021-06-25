Сенатор Косачев высказался об отказе ЕС от саммита с Россией

Германия и Франция предложили лидерам стран Европейского союза провести совместный саммит с Владимиром Путиным, однако около десяти стран ответили отказом. Ситуацию прокомментировал для ИА НСН сенатор, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

В ряде европейских стран держатся антироссийские настроения, поэтому их отказ от встречи не удивляет, считает сенатор.

«Ничего неожиданного не произошло. Европейский союз — это караван, который движется со скоростью самого медленного верблюда, и это главная проблема Европейского союза. Евросоюз не просто расколот по отношению к России, но там есть страны, которые ни при каких обстоятельствах не допустят сближение Евросоюза с Россией. Они держат Евросоюз в заложниках, злоупотребляют принципом консенсуса, потому что им Россия как часть единой неделимой Европы, как партнер по диалогу менее выгодна, чем Россия, которая удерживается Евросоюзом в положении противника», — сказал Косачев.

Он отметил, что Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — ответственные политики, которые понимают, что Евросоюзу нужно выстраивать дипломатический диалог с Россией, именно поэтому они предложили саммит.