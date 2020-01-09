Сенатор Косачев усомнился в вероятности войны между Ираном и США
Сенатор Константин Косачев на своей странице в Facebook исключил вероятность войны между США и Ираном. Его слова процитировали «Известия».
По словам Косачева, в обозримом будущем между Тегераном и Вашингтоном не будет ни гибридной, ни ядерной войны.
«Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии», — заметил председатель Комитета Совфеда по международным делам.
Он сравнил конфликт Ирана и США с землетрясением по непредсказуемости последствий и неожиданности происшедшего. По мнению сенатора, после последних событий позиции Штатов в ближневосточном регионе пошатнулись.
В свою очередь иранская сторона повела себя «цивилизовано», не начав партизанскую войну. Таким образом, между странами произошло «обнуление претензий», когда каждая из сторон убеждена, что вышла победителем из сложившейся ситуации.