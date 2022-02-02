Сенатор Косачев сравнил встречу Путина и Орбана с переговорами Джонсона в Киеве

Встреча премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве не имела никакого смысла, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, и Джонсон, и Зеленский погрязли во внутренних распрях, поэтому эти переговоры можно считать провальными.

Косачев обратил внимание на то, что в тот же день, 1 февраля, в Москве прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. На повестке была энергетическая безопасность и бесперебойные поставки российского газа, вопросы вакцинации.

«Ключевой посыл: чем больше сотрудничества — тем меньше конфронтации. Во втором [случае] (на встрече Джонсона и Зеленского — прим.ред.) [речь шла] о поставках оружия и размещении дополнительных воинских контингентов <…> Путь к сотрудничеству может быть проложен только эскалацией конфронтации», — написал сенатор у себя в Facebook.

По мнению Косачева, в первом случае миссия явно удалась, потому что в Москве собрались два лидера, отстаивающих национальные интересы своих стран, но учитывающих и общеевропейские интересы.

«Во втором — провалилась, поскольку в Киеве друг с другом разговаривали два погрязших во внутренних распрях политика. <...> Добавленная стоимость от встречи стремится к нулю», — подчеркнул он.

При этом сенатор с иронией заметил, что реакция Запада на эти встречи будет очень предсказуемой: встречу в Москве назовут раскольнической, а встречу в Киеве провозгласят шансом к миру, который надо подкрепить усилением присутствия НАТО в Восточной Европе.

«Так и хочется воскликнуть: „Европа, одумайся, ты одурела!“» — добавил Косачев.

Джонсон 1 февраля прилетел в Киев, пропустив накануне телефонный разговор с Путиным. Это произошло из-за того, что он несколько часов отвечал в парламенте на вопросы о вечеринках, которые проводили в пандемию на Даунинг-стрит.