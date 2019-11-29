Сенатор Косачев посчитал бессмысленной тратой ресурсов намерение НАТО увеличить бюджет на 400 млрд долларов

«Мозг проверь»: Эрдоган нагрубил Макрону из-за НАТО Подробнее

Парламентарий заметил, что военному блоку в условиях отсутствия холодной войны приходится постоянно придумывать какую-то актуальную повестку, чтобы оправдать свое существование и добиться очередных финансовых вливаний. Повестка сводится к тому, что существуют государства-агрессоры, которым надо противостоять. На первом этапе это внушается членам НАТО.

«На втором же этапе всем им объясняется, что для компенсации этой угрозы нужно стараться еще больше сплачивать ряды и еще больше платить за евро-атлантическую солидарность», — пояснил глава Комитета Совфеда по международным делам.

По его мнению, озвученные Столтенбергом цифры — это бессмысленные траты и нагнетание истерии, что затрудняет сотрудничество на глобальном уровне.