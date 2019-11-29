  • Сенатор Косачев посчитал бессмысленной тратой ресурсов намерение НАТО увеличить бюджет на 400 млрд долларов

    29 ноября 2019, 18:18

    Артур Блянихов

    Сенатор Константин Косачев обсудил с RT слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что страны Альянса планируют увеличить к 2024 году военные расходы на 400 миллиардов долларов.

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    Парламентарий заметил, что военному блоку в условиях отсутствия холодной войны приходится постоянно придумывать какую-то актуальную повестку, чтобы оправдать свое существование и добиться очередных финансовых вливаний. Повестка сводится к тому, что существуют государства-агрессоры, которым надо противостоять. На первом этапе это внушается членам НАТО.

    «На втором же этапе всем им объясняется, что для компенсации этой угрозы нужно стараться еще больше сплачивать ряды и еще больше платить за евро-атлантическую солидарность», — пояснил глава Комитета Совфеда по международным делам.

    По его мнению, озвученные Столтенбергом цифры — это бессмысленные траты и нагнетание истерии, что затрудняет сотрудничество на глобальном уровне.