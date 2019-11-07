Сенатор Косачев оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Сенатор Константин Косачев обсудил с RT слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что у Североатлантического Альянса наблюдается «смерть мозга».
Парламентарий интерпретировал слова Макрона двояко. С одной стороны, это недовольство Парижа относительно того, как себя позиционирует Вашингтон внутри военного блока. Другими словами, это просто «внутренние разборки».
С другой стороны, говоря о «смерти мозга», президент Франции мог иметь в виду, что миссии НАТО нужна серьезная корректировка.
«Тогда данное высказывание можно только приветствовать, оно будет иметь более далекоидущий характер, в том числе и для взаимоотношений России и НАТО», — отметил председатель Комитета Совфеда по международным делам.