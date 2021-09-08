Сенатор Косачев: глава МЧС не был кабинетным министром

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев высказался по поводу трагической смерти главы МЧС Евгения Зиничева, о которой стало известно в среду, 8 сентября. По его словам, он заслуживает искренние слова уважения за свою работу. Об этом написал RT.

«Он спасал людей, он спасал их до последнего вздоха, уж извините за патетику. Он отдал себя всего служению родине, служению людям, он выполнил свой офицерский и профессиональный, свой человеческий долг. Поэтому склоняем головы, искренняя благодарность и вечная память», — сообщил сенатор.

Он добавил, трагическая смерть во время учений лишь подтверждает, что Зиничев «не был кабинетным министром». Будучи большим начальником, он находился на передовой и исполнял свою миссию спасателя, подытожил Косачев.