Власть 09 января 2023, 08:50 Сенатор Клишас согласился с Медведевым в вопросе наказания уехавших из России Сенатор Клишас в ответ на слова Медведева о военном времени заявил о главной роли закона Unsplash

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Пока в России не приняли законы военного времени, наказывать нарушителей следует по Конституции и действующим правилам. Так председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас ответил в своем Telegram-канале на предложение зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева судить «предателей».

«Конечно по закону», — написал он.

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Сенатор объяснил, что пока Госдума не приняла правила военного времени, а президент России их не подписал, нужно следовать Конституции и действующему законодательству.

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Дмитрий Медведев ранее рассказал подписчикам о дискуссии вокруг тех, кто уехал из России и пожелал своей стране гибели. Некие начальники, по его словам, попытались решить, как с ними обходиться — по закону или справедливости. Сам зампред Совбеза предложил наказывать по закону, а если это не помогло, то по особым правилам военного времени.