США предоставили Украине оружие для «борьбы против русских» — Помпео Подробнее

Клинцевич заметил, что поставляя оружие украинцам, американские партнеры преследовали исключительно свои интересы. По словам сенатора, Штатам был нужен пожар в центре Европы и именно в непосредственной близости от российских границ.

Таким образом, по мнению члена Совфеда, своими поставками Вашингтон сознательно провоцировал эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с жертвами среди мирного населения.