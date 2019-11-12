Сенатор Клинцевич оценил слова Помпео о поставках оружия Киеву для «борьбы с русскими»
Сенатор Франц Клинцевич на своей странице в Facebook отреагировал на слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Вашингтон поставлял оружие Киеву «для борьбы с русскими». С публикацией парламентария ознакомилось ИА Nation News.
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Клинцевич заметил, что поставляя оружие украинцам, американские партнеры преследовали исключительно свои интересы. По словам сенатора, Штатам был нужен пожар в центре Европы и именно в непосредственной близости от российских границ.
Таким образом, по мнению члена Совфеда, своими поставками Вашингтон сознательно провоцировал эскалацию конфликта в Донбассе, не считаясь с жертвами среди мирного населения.