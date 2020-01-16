Сенатор Клинцевич оценил планы Багдада купить С-400

«Царьград» отметил, что намерение Багдада купить системы С-400 у России может вызвать в Вашингтоне панические настроения.

«Для многих становится очевидно, что тот, кто покупает у России С-400, фактически приобретает реальный государственный суверенитет», — подчеркнул первый зампред Комитета Совфеда по обороне и безопасности.

По его мнению, эта сделка должна серьезно уменьшить влияние США в ближневосточном регионе. Парламентарий выразил уверенность, что Ирак приобретет российские комплексы, несмотря на возможные рестрикции со стороны американских партнеров.