Власти США и Германии провели переговоры, в ходе которых определили стратегию в отношении «Северного потока — 2». США выразили готовность прекратить санкции в отношении газопровода. Но Германия должна будет добиться от России продления контракта с Украиной о транзите газа до 2034 года. Ситуацию прокомментировал председатель комиссии по защите государственного суверенитета, член комитета по международным делам Андрей Климов, сообщила «Общественная служба новостей».

«Америка не будет наращивать санкции, но при этом Германия принимает на себя определенные обязательства. Это дело Германии, принимать такие обязательства или нет, помогать Украине или остаться в стороне. Мы к этому не имеем никакого отношения, наше дело — выполнить контракт по строительству газопровода и его дальнейшей эксплуатации», — заявил Андрей Климов.

Специалист отметил, что санкции не особо действенны в отношении России. Он заявил, что США попытаются изменить свою политику в отношении нашей страны и воздействовать на Россию иными способами.