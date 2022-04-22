Сенатор Климов предложил создать для туристов из РФ «карту позора» стран-русофобов

Появление специальной карты для туристов из России, на которой отдельным цветом отмечены страны-русофобы, принесет этим странам убытки, некоторым — миллиардные. Об этом заявил зампред комиссии Генсовета «Единой России» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, сенатор Андрей Климов.

Логично, что появление «карты позора» сократит поток российских туристов в выделенные на ней страны. Климов отметил, что гражданам России незачем отдавать деньги «в страны, руководство которых ведет такую работу».

«Заходишь в интернет — а там „карта позора“. Страны с особым видом русофобии должны там выделяться соответствующим цветом, чтобы наши туристы тоже ориентировались. И МИДу помочь в распространении этой карты. <…> Некоторые страны на этом миллиарды потеряют — я не преувеличиваю», — процитировало Климова РИА «Новости».

Его заявление прозвучало во время телемоста в «Единой России» по проблеме западной русофобии в отношении граждан РФ. Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Артем Туров заметил, что такая инициатива будет полезна и для предпринимателей.