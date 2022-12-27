27 декабря 2022, 15:02
Сенатор Климов озвучил главный итог уходящего года для России
Сенатор Климов: уходящий год стал для России временем проверки на прочность
Уходящий год стал для России проверкой на прочность, которую страна выдержала. Об этом радиостанции Sputnik сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«2022 год для России — это большой экзамен прежде всего. И я думаю, что этот экзамен мы, по большому счету, выдержали. Хотя такого рода экзамены бывали в истории нашего Отечества не так часто», — добавил Климов.
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Он также отметил, что у России за это время выросло количество «недругов». Причем нервозность у недружественных стран, по мнению Климова, увеличивается с каждым днем.
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