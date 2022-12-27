Власть 27 декабря 2022, 15:02 Сенатор Климов озвучил главный итог уходящего года для России Сенатор Климов: уходящий год стал для России временем проверки на прочность

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Уходящий год стал для России проверкой на прочность, которую страна выдержала. Об этом радиостанции Sputnik сообщил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«2022 год для России — это большой экзамен прежде всего. И я думаю, что этот экзамен мы, по большому счету, выдержали. Хотя такого рода экзамены бывали в истории нашего Отечества не так часто», — добавил Климов.

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Он также отметил, что у России за это время выросло количество «недругов». Причем нервозность у недружественных стран, по мнению Климова, увеличивается с каждым днем.

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