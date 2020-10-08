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    08 октября 2020, 18:47

    Сенатор Климов оценил планы Европы ввести санкции против РФ

    Артур Блянихов

    Сенатор Андрей Климов обсудил с ИА НСН намерение некоторых европейских стран ввести антироссийские санкции из-за Алексея Навального.

    «Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа», — заметил зампред Комитета Совфеда по международным делам.

    По его словам, есть некоторые сферы, где лучше не прерывать контакта с другими государствами. Они связаны с поддержанием мира во всем мире. Также есть экономические вопросы, носящие взаимовыгодный характер. Однако, по мнению парламентария, некоторые вопросы придется поставить на паузу на какое-то время.

    «Трудно подходить к людям с широкой улыбкой, а получать от них по зубам или по голове», — подытожил собеседник информагентства.