Сенатор Климов оценил планы Европы ввести санкции против РФ

«Если какие-то страны занимают по отношению к России агрессивную позицию, чинят препятствия, придумывают санкции и тому подобное, то Россия имеет право адекватного ответа», — заметил зампред Комитета Совфеда по международным делам.

По его словам, есть некоторые сферы, где лучше не прерывать контакта с другими государствами. Они связаны с поддержанием мира во всем мире. Также есть экономические вопросы, носящие взаимовыгодный характер. Однако, по мнению парламентария, некоторые вопросы придется поставить на паузу на какое-то время.

«Трудно подходить к людям с широкой улыбкой, а получать от них по зубам или по голове», — подытожил собеседник информагентства.