Сенатор Климов отреагировал на слова спецпосланника Макрона об антироссийских санкциях

Парламентарий напомнил, что уже после первого года введения антироссийских санкций темпы роста товарооборота между странами Евросоюза и Россией стали уменьшаться, а между РФ и Штатами возрастать.

«Прошел год после того, как они ввели антироссийские ограничительные противоправные меры, эта тенденция начала прослеживаться», — указал зампред Комитета Совфеда по международным делам.