    19 февраля 2020, 20:22

    Сенатор Климов отреагировал на слова спецпосланника Макрона об антироссийских санкциях

    Артур Блянихов

    Сенатор Андрей Климов обсудил с RT слова спецпосланника президента Франции Пьера Вимона об ущербе, который нанесли Европе антироссийские санкции.

    Парламентарий напомнил, что уже после первого года введения антироссийских санкций темпы роста товарооборота между странами Евросоюза и Россией стали уменьшаться, а между РФ и Штатами возрастать.

    «Прошел год после того, как они ввели антироссийские ограничительные противоправные меры, эта тенденция начала прослеживаться», — указал зампред Комитета Совфеда по международным делам.