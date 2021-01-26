Сенатор Климов назвал смерть Приходько «серьезной утратой для государства»

Бывший заместитель председателя правительства России, экс-глава аппарата кабинета министров Сергей Приходько умер на 65-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Смерть Сергея Приходько в беседе с «360» прокомментировал член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сенатор признал, что это серьезная утрата для государства.

«Это очень профессиональный человек, мне искренне жаль, что он ушел из жизни. Об этом я узнал буквально час назад из новостной ленты и даже еще не осознал происшедшее», — сообщил Климов.

Парламентарий поделился воспоминаниями об опыте совместной работы с Приходько. По его словам, бывший вице-премьер очень хорошо ориентировался в международной политике.

«Это действительно серьезная утрата для нашего государства и нашей внешней политики», — признал сенатор.

Приходько в 1997 году пришел на работу в администрацию президента РФ, он работал помощником главы государства, начальником управления по внешней политике. В 2012 году Приходько стал первым замруководителя аппарата правительства, который позже возглавил. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин в 2020 году назначил Приходько своим помощником.