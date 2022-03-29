Сенатор Климов назвал сферы превосходства России перед странами Запада

Россия способна сохранить свою независимость в условиях, когда страны Запада объявили о введении глобальных санкций. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил на заседании комиссии Совета Федерации по государственному суверенитету сенатор Андрей Климов.

Он пояснил, что сегодняшняя встреча с коллегами посвящена вопросам обеспечения независимости страны в условиях внешних вызовов со стороны западных стран.

«Очевидно, что в военно-техническом плане и с точки зрения ресурсного обеспечения отечественного суверенитета наши возможности однозначно способны противостоять существующим вызовам», — заявил Климов.

Страны Евросоюза, Великобритания, США, Австралия, Канада, Япония и другие объявили о введении новых санкций против России после начала специальной военной операции на Украине.

Заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что ведомство готовит новый пакет ограничений в отношении России, направленных на оборонно-промышленный сектор и создание новых военных инструментов. По словам чиновника, санкции предусматривают введение запрета на дополнительные поставки оборудования.