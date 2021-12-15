Сенатор Климов напомнил о целях НАТО

Зампред Комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов обсудил с «Политикой Сегодня» провокации Североатлантического Альянса в Черном море и разговоры о возможном вхождении Украины в военный блок.

Парламентарий заметил, что цель НАТО осталась прежней — противостояние самой большой стране в мире в любом ее воплощении. Раньше это был Советский Союз, сейчас это РФ. Отказавшись от этой идеологии, военный блок потеряет смысл своего существования.

«Единственное, к чему пришли в конце 80-х годов, что взаимное уничтожение никому не интересно, началась разрядка. Потом СССР распался, Россия ослабла, в НАТО посчитали, что мы итак покинем политическую сцену. Не покинули, вот они снова за старое», — добавил сенатор.