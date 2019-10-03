Сенатор Калашников: после возврата в ПАСЕ РФ находится под особым вниманием всех делегаций

Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать Подробнее

Калашников напомнил, что в европейских странах и в частности в ПАСЕ сложилось неприятие Москвы, поэтому антироссийская повестка сегодняшних дебатов неудивительна.

Некоторые государства считают, что РФ не обеспечивает те принципы демократии, которые приняты в Европе, отсюда и навязывание этой повестки. Парламентарий заверил, что на предстоящей сессии ПАСЕ российские делегаты будут опровергать все заявления о нарушениях прав человека в РФ.

«Мы будем аргументированно объяснять свою позицию и ответим на те неадекватные нападки, которые идут в нашу сторону», — резюмировал сенатор.