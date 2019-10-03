  • Сенатор Калашников: после возврата в ПАСЕ РФ находится под особым вниманием всех делегаций

    03 октября 2019, 20:17

    Артур Блянихов

    Первый зампред Комитета Совфеда по экономической политике Сергей Калашников разъяснил РИА ФАН, что после возврата в ПАСЕ Россия находится под особым вниманием всех делегаций.

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    Калашников напомнил, что в европейских странах и в частности в ПАСЕ сложилось неприятие Москвы, поэтому антироссийская повестка сегодняшних дебатов неудивительна.

    Некоторые государства считают, что РФ не обеспечивает те принципы демократии, которые приняты в Европе, отсюда и навязывание этой повестки. Парламентарий заверил, что на предстоящей сессии ПАСЕ российские делегаты будут опровергать все заявления о нарушениях прав человека в РФ.

    «Мы будем аргументированно объяснять свою позицию и ответим на те неадекватные нападки, которые идут в нашу сторону», — резюмировал сенатор.