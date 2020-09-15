Сенатор Калашников перешел в Госдуму. Он займет место Деньгина

Два представителя партии ЛДПР поменяются местами. Сенатор Сергей Калашников перейдет в Госдуму, а депутат Вадим Деньгин отправится в Совет Федерации. Эту информацию подтвердил Калашников.

«Это связано с ротацией кадров», — заявил Калашников радиостанции «Говорит Москва».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что Деньгин работает в Госдуме последний день. После этого он перейдет в Совет Федерации. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вадим Деньгин был депутатом Госдумы VI и VII созывов. Также он являлся заместителем руководителя фракции ЛДПР в нижней палате парламента, курировал Молодежную организацию ЛДПР, входил в Высший совет партии.

Одной из инициатив Деньгина был законопроект об освобождении водителей от штрафов. Он и еще несколько депутатов предлагали не наказывать автомобилистов рублем, если информация о нарушении ПДД не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней.

Сергей Калашников с 1994 по 1998 занимал пост председателя постоянной комиссии по социальной политике Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. С 1998 по 2000 год был министром труда и социального развития. В 1993, в 1995, 2011 избирался депутатом Госдумы. С сентября 2015 года Калашников представлял Брянскую область в Совете Федерации.

Осенняя сессия в Госдуме началась 15 сентября. Известно, что некоторые депутаты вошли в группу добровольцев, испытывающих вакцину от коронавиуса.