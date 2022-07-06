Сенатор Гумерова сочла важным создание движения детей и молодежи

Сенатор Лилия Гумерова оценила закон о создании общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщил RT.

Она считает, что «крайне важно объединить ребят». Гумерова отметила, что для реализации инициативы будет использован удачный опыт других детских и молодежных организаций.

«Очень важно, что в процессе прохождения закона он претерпел хорошие изменения, которые были услышаны после общественных дискуссий, и в том числе с участием самих ребят», — заключила Гумерова.