Сенатор Франц Клинцевич высказался об обвинениях Microsoft в сторону РФ

«Россия не имеет к этому отношения, не ставит себе такую задачу, и, самое главное, в этой работе, на мой взгляд, нет никакого практического смысла, это ничего не решает и не помогает никакую задачу решить или исполнить», — отметил политик.

Он уверен, что Москва не причастна к хакерским атакам.

Американская компания опубликовала доклад с данными о хакерских атаках на своем официальном сайте 10 сентября. Эти сведения подтвердил и поддержал Совет национальной безопасности США. Его представители отметили, что Россия пытается «посеять раздор и хаос в преддверии выборов президента».

По данным Microsoft, от атаки пострадали члены штабов кандидатов на пост президента Дональда Трампа и Джо Байдена. Обвинения выдвинули в отношении России, Ирана и Китая.