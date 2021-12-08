Сенатор Джабаров высказался о заявлении Белого дома после переговоров Путина и Байдена

Сенатор Владимир Джабаров обсудил с «Ридусом» итоговое заявление, которое Белый дом опубликовал после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Джабаров назвал итоговое заявление Белого дома «набором дежурных фраз», который был подготовлен еще до переговоров Путина и Байдена. Он заметил, что разные должностные лица из окружения американского президента говорили и раньше о санкциях, которые грозят России в случае военных действий на Украине.

«Я уверен, что Владимир Путин объяснил Байдену, что никаких планов по вторжению на Украину у Москвы нет, речь идет исключительно о выполнении Украиной Минских соглашений. Думаю, американский президент его услышал, но несколько грозных дежурных фраз, безусловно, должны были появиться», — добавил сенатор.