Сенатор Джабаров высказался о военной поддержке донбасских республик со стороны РФ

Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с Life поручение президента РФ Владимира Путина Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в донбасских республиках.

«Мы не можем оставить их в беде. Агрессор должен быть остановлен. Одно заявление о том, что Россия поддержит военным образом и Луганск, и Донецк, должно охладить горячие головы», — подчеркнул сенатор.

По его мнению, в случае каких-то попыток силового решения проблемы в Донбассе ответ последует незамедлительно. Он заметил, что в глазах Запада и Украины Россия все равно будет виновата, что бы она ни делала.

«Не ввели бы сейчас санкции за Донбасс — ввели бы еще раз за Крым. За что угодно. Потому что введение санкций — это единственный способ сдержать развитие России», — добавил собеседник издания.