Лавров заявил, что США не остановят «Северный поток — 2» Подробнее

Парламентарий напомнил, что в свое время Берлин предупреждал США о повышении пошлин на их сжиженный природный газ, в случае ввода санкций против участников «Северного потока — 2».

Джабаров подчеркнул, что Вашингтону не удастся сломить канцлера ФРГ, так как немцы вложили колоссальные средства в российский газопровод и возлагают на него большие надежды.

«Кроме того, они уже поняли, какой ненадежный партнер Украина», — отметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.