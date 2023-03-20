Власть 20 марта 2023, 18:03 Сенатор Джабаров прокомментировал возможную реакцию Запада на визит лидера КНР Си Цзиньпина в Россию

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Председатель КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл с государственным визитом в Москву. О возможной реакции западных стран на такое событие рассказал сенатор Владимир Джабаров сайту телеканала «Звезда».

По его словам, власти западных стран переживают по поводу того, что их попытки изолировать Россию не увенчаются успехом при хороших отношениях между Россией и Китаем.

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Запад считает такой визит своей прямой угрозой, однако Китай и Россия никогда никому не угрожали, добавил Джабаров.

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