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    28 августа 2020, 17:53

    Сенатор Джабаров прокомментировал отставку японского премьера

    Артур Блянихов

    Сенатор Владимир Джабаров обсудил с РИА «Новости» решение японского премьера Синдзо Абэ уйти в отставку.

    Джабаров заметил, что все главы японского правительства ставили условием подписания мирного договора с Россией возвращение южных Курил, что невозможно.

    «Надеемся, что, кто бы ни возглавил сейчас правительство Японии, новый премьер будет относиться к России как к полноправному партнеру, с которым нужно достичь соглашения, а не к территории, у которой можно отхватить кусок», — отметил первый зампред Комитета Совфеда.

    Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что Синдзо Абэ выразил сожаление, что за время своего премьерства не успел заключить мирного договора с Россией.

    Новости SMI.FM