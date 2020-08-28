Сенатор Джабаров прокомментировал отставку японского премьера

Джабаров заметил, что все главы японского правительства ставили условием подписания мирного договора с Россией возвращение южных Курил, что невозможно.

«Надеемся, что, кто бы ни возглавил сейчас правительство Японии, новый премьер будет относиться к России как к полноправному партнеру, с которым нужно достичь соглашения, а не к территории, у которой можно отхватить кусок», — отметил первый зампред Комитета Совфеда.

Сайт «Аргументы и факты» напомнил, что Синдзо Абэ выразил сожаление, что за время своего премьерства не успел заключить мирного договора с Россией.