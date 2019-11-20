Сенатор Джабаров посчитал пиар-ходом требование Таллина «вернуть» территории

Таллин высказал претензии за «отнятые Россией эстонские территории» Подробнее

«Делается это бессмысленное и по форме, и по содержанию заявление лишь с одной единственной целью — повысить градус напряженности между Западной Европой и РФ», — выразил уверенность парламентарий.

По его словам, Россия с уважением относится к Эстонии и ее гражданам, и желает прибалтийской республике развиваться дальше, только не за счет пиар-ходов и попыток «наезда» на своих соседей.

Сенатор напомнил, что Эстония получила свою государственность благодаря России, и при вхождении в Североатлантический Альянс Таллин почему-то не вспоминал о «возврате», поскольку одно из условий вхождения в НАТО — это отсутствие территориальных разногласий с соседними странами.