Сенатор Джабаров посчитал неприемлемым требование распустить ЛНР и ДНР

ЛНР И ДНР потребовали распустить ради минских соглашений Подробнее

«Что значит распустить ЛНР и ДНР?» — задался вопросом первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.

Он напомнил, что и ЛНР и ДНР являются непризнанными республиками со своим правительством, судами и силовиками. В случае роспуска возникнет анархия и во главе этих регионов могут встать очередные украинские националисты. По мнению парламентария, требование Кучмы абсолютно неприемлемо, поскольку обе республики являются подписантами Минских соглашений.

«Идея Киева обречена на провал, и там это знают, но делают, чтобы сорвать Минский процесс, загоняя Украину в тупик», — резюмировал Джабаров.