Сенатор Джабаров посчитал неприемлемым требование распустить ЛНР и ДНР
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с ИА НСН заявление представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о том, что Киев выполнит Минские соглашения только после роспуска ДНР и ЛНР.
ЛНР И ДНР потребовали распустить ради минских соглашенийПодробнее
«Что значит распустить ЛНР и ДНР?» — задался вопросом первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.
Он напомнил, что и ЛНР и ДНР являются непризнанными республиками со своим правительством, судами и силовиками. В случае роспуска возникнет анархия и во главе этих регионов могут встать очередные украинские националисты. По мнению парламентария, требование Кучмы абсолютно неприемлемо, поскольку обе республики являются подписантами Минских соглашений.
«Идея Киева обречена на провал, и там это знают, но делают, чтобы сорвать Минский процесс, загоняя Украину в тупик», — резюмировал Джабаров.