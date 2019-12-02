Сенатор Джабаров посчитал недопустимым намерение США ввести санкции против участников «Северного потока — 2»
Сенатор Владимир Джабаров обсудил с RT намерение американских властей ввести ограничительные меры против европейских предприятий, которые участвуют в реализации российского проекта «Северный поток — 2».
СМИ: США включат санкции против «Северного потока — 2» в военный бюджетПодробнее
По мнению парламентария, планы Вашингтона — абсолютно незаконны, так как налицо нездоровая конкуренция. Штаты не оставляют попыток заставить европейских партнеров отказаться от дешевого голубого топлива из России и подсадить их на свой сжиженный газ.
Исходя из этого, можно утверждать, что США интересует не благополучие стран ЕС и их безопасность, а коммерческий интерес и сохранение власти над Европой. По словам Джабарова, это недопустимо.
«Я думаю, что европейцы мудрые и найдут способ обойти санкции», — подытожил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.