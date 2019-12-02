СМИ: США включат санкции против «Северного потока — 2» в военный бюджет Подробнее

По мнению парламентария, планы Вашингтона — абсолютно незаконны, так как налицо нездоровая конкуренция. Штаты не оставляют попыток заставить европейских партнеров отказаться от дешевого голубого топлива из России и подсадить их на свой сжиженный газ.

Исходя из этого, можно утверждать, что США интересует не благополучие стран ЕС и их безопасность, а коммерческий интерес и сохранение власти над Европой. По словам Джабарова, это недопустимо.

«Я думаю, что европейцы мудрые и найдут способ обойти санкции», — подытожил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.