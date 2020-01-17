По словам парламентария, в случае с российским газопроводом представители бизнеса понимают, что политика им мешает и не дает развиваться. Он напомнил о негативном отношении канцлера Германии Ангелы Меркель к попыткам США навязать свой дорогой сжиженный газ. Джабаров выразил уверенность, что вслед за Берлином и Веной последует заявления и других сторон о дискриминации «Северного потока — 2».

«Потому что, по сути, американцы лезут в дела, к которым не имеют никакого отношения, — в дела Европы и европейской промышленности и энергетики», — заметил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.