Сенатор Джабаров отреагировал на слова Мааса о партнерстве с Россией и Китаем

Сенатор напомнил, что подобные заявления уже не первый раз звучат от Мааса. По мнению Джабарова, это говорит о прагматичности и конструктивности немцев, которым стало ясно, что западные партнеры втянули их в «ненужные противостояния».

«Берлин несет убытки от прекращения многих экономических проектов, очень большие сложности возникали по «Северному потоку — 2», — указал парламентарий.

Он заметил, что гораздо проще разорвать все связи, нежели восстанавливать доверие и объемы сотрудничества.