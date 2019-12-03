Голодный лев в политике. Депутат бундестага — о попытках США помешать «Северному потоку — 2» Подробнее

По словам датского посла в России Карстена Сендергорда, Копенгагену необходимо было убедиться в том, что «Северный поток — 2» соответствует всем экологическим стандартам и международным обязательствами, прежде чем давать разрешение на его прокладку.

Джабаров выразил уверенность, что российский газопровод экологически безопасен и отвечает всем необходимым требованиям. Однако задержка, вызванная датчанами из-за выдачи разрешения, привела к потере времени.

«С самого начала было понятно, что проект выгоден для всех европейских стран, в том числе и для Дании», — напомнил первый зампред Комитета Совфеда по международным делам.