Украина приготовилась к прекращению транзита газа из России Подробнее

Сенатор расценил слова украинского министра как шантаж со стороны Киева, поскольку Незалежная понимает, что у России заключены контракты со многими европейскими партнерами на поставку голубого топлива через территорию Украины.

Кроме того, они также осознают, что зависимость европейцев от их транзитной системы сильно уменьшится, как только будет запущен «Северный поток — 2».