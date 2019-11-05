Сенатор Джабаров назвал шантажом слова Украины о готовности к прекращению транзита газа из РФ
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с RT слова главы Минэнерго Украины Алексея Оржеля о готовности страны к прекращению транзита российского газа.
Украина приготовилась к прекращению транзита газа из РоссииПодробнее
Сенатор расценил слова украинского министра как шантаж со стороны Киева, поскольку Незалежная понимает, что у России заключены контракты со многими европейскими партнерами на поставку голубого топлива через территорию Украины.
Кроме того, они также осознают, что зависимость европейцев от их транзитной системы сильно уменьшится, как только будет запущен «Северный поток — 2».