Сенатор Джабаров: я не очень представляю роль Трампа в нормандском формате

Трамп решил содействовать переговорам России и Украины Подробнее

«Я не очень представляю роль Трампа в нормандском формате. Это сугубо европейские дела», — напомнил парламентарий.

Он заметил, что Штаты не могут быть посредниками во всех мировых переговорах, как бы им того не хотелось. По словам сенатора, если Трамп идет в нормандский формат ради укрепления позиции Киева и давления на Москву, то подобное участие Вашингтона в переговорах России не нужно. Джабаров добавил, что присоединение США должно быть единым решением всей нормандской четверки.

«Воспользоваться ли услугами Трампа или тактично ему отказать — этот вопрос требует серьезной проработки», — резюмировал член Совфеда.