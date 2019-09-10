Сенатор Джабаров: я не очень представляю роль Трампа в нормандском формате
Первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров обсудил с РИА ФАН слова президента США Дональда Трампа о готовности принять участие в нормандском формате в случае необходимости.
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«Я не очень представляю роль Трампа в нормандском формате. Это сугубо европейские дела», — напомнил парламентарий.
Он заметил, что Штаты не могут быть посредниками во всех мировых переговорах, как бы им того не хотелось. По словам сенатора, если Трамп идет в нормандский формат ради укрепления позиции Киева и давления на Москву, то подобное участие Вашингтона в переговорах России не нужно. Джабаров добавил, что присоединение США должно быть единым решением всей нормандской четверки.
«Воспользоваться ли услугами Трампа или тактично ему отказать — этот вопрос требует серьезной проработки», — резюмировал член Совфеда.