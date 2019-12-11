Сенатор Джабаров: Евросоюз боится оттолкнуть Россию

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что надеется в ближайшее время увидеть улучшение отношений между Россией и Европой.

«Я выражаю робкую надежду на то, что в ближайшее время стоит ожидать улучшения отношений между Россией и ЕС, ведь, на мой взгляд, пик ухудшения наших взаимоотношений с Европейским союзом пройден. Последние 4 года и Европа медленно, шаг за шагом, разворачивается в сторону России и, как бы не хотели провокаторы, Российская Федерация — это европейская страна и Европа понимает, что без Москвы, в общем-то, ни один серьезный вопрос европейской политики или экономики решен быть не может. Потом мы страна евразийская, даже на нашем гербе один орел смотрит на Запад — на Европу, второй на Восток — на Азию. И я думаю, что это неплохое стремление, потому что мы никогда не отвергали наше желание с Европой жить дружно, развиваться. Более того, есть элемент ревности, Европа реально опасается, что оттолкнет от себя Россию и та полностью сосредоточится на своих отношениях с Китаем, с другими азиатскими странами», — сказал он.

Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что между Москвой и Брюсселем намечается «новое начало».

«В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями „нового начала“ в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — заявил российский дипломат.

Такое заявление можно связать с тем, что с 1 декабря приступил к работе новый состав руководства Еврокомиссии. Срок полномочий — пять лет. Постпред уверен, что в настоящее время между Россией и Евросюзом есть разногласия, которые усугубляются антироссийскими санкциями. Из-за этого простаивают многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюсселем.