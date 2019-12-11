  • Сенатор Джабаров: Евросоюз боится оттолкнуть Россию

    11 декабря 2019, 13:20

    Александр Кушак

    Сенатор Владимир Джабаров считает, что Евросоюз боится оттолкнуть Россию, так как она может сосредоточиться на Китае, сообщило РИА ФАН.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что надеется в ближайшее время увидеть улучшение отношений между Россией и Европой.

    «Я выражаю робкую надежду на то, что в ближайшее время стоит ожидать улучшения отношений между Россией и ЕС, ведь, на мой взгляд, пик ухудшения наших взаимоотношений с Европейским союзом пройден. Последние 4 года и Европа медленно, шаг за шагом, разворачивается в сторону России и, как бы не хотели провокаторы, Российская Федерация — это европейская страна и Европа понимает, что без Москвы, в общем-то, ни один серьезный вопрос европейской политики или экономики решен быть не может. Потом мы страна евразийская, даже на нашем гербе один орел смотрит на Запад — на Европу, второй на Восток — на Азию. И я думаю, что это неплохое стремление, потому что мы никогда не отвергали наше желание с Европой жить дружно, развиваться. Более того, есть элемент ревности, Европа реально опасается, что оттолкнет от себя Россию и та полностью сосредоточится на своих отношениях с Китаем, с другими азиатскими странами», — сказал он.

    Ранее постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал, что между Москвой и Брюсселем намечается «новое начало».

    «В ходе нового, начавшегося буквально десять дней назад еэсовского институционального цикла, мы можем стать свидетелями „нового начала“ в наших отношениях, которые с учетом уже пережитого нами опыта будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными», — заявил российский дипломат.

    Такое заявление можно связать с тем, что с 1 декабря приступил к работе новый состав руководства Еврокомиссии. Срок полномочий — пять лет. Постпред уверен, что в настоящее время между Россией и Евросюзом есть разногласия, которые усугубляются антироссийскими санкциями. Из-за этого простаивают многие механизмы сотрудничества между Москвой и Брюсселем.