Сенатор Джабаров допустил возникновение ситуации, когда в Европе может разразиться большой конфликт

Сенатор Владимир Джабаров обсудил с сайтом Pravda.Ru материал издания Konserwatyzm о том, что Польша может лишиться своих западных земель в случае выхода из Евросоюза и заключения союза с Украиной.

«Они говорят о солидарности, но, кажется, готовы перегрызть друг другу глотки в случае чего. Но то, что Польша, например, посматривает на Галицию, это понятно. Потому что когда-то принадлежало Польше. А то, что часть немецких земель по итогам Второй мировой войны перешла к Польше, мы тоже понимаем, включая 2/3 Восточной Пруссии», — обратил внимание парламентарий.

По его мнению, это результат того, что в Европе произошла полная дестабилизация ситуации. Он заметил, что европейские страны настолько втянулись в драку из-за своей откровенно русофобской политики, что начали враждовать друг с другом.

«И не исключено, что, на самом деле, могут возникнуть ситуации, когда в Европе может разразиться большой конфликт», — добавил член Совфеда.