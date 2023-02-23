Власть 23 февраля 2023, 19:11 Сенатор Долгов отметил позитивные изменения на российской эстраде Сенатор Долгов: у эстрады России появилось новое патриотическое лицо РИА «Новости»

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У российских эстрады и культуры появилось новое патриотическое лицо, заявил изданию «Взгляд» замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов по итогам состоявшегося накануне праздничного митинг-концерта в «Лужниках». Сенатор указал на то, что на сцену вышли артисты, которых объединяло стремление поддержать президента России Владимира Путина, спецоперацию и новые регионы страны.

Парламентарий назвал митинг-концерт, в котором поучаствовали около 200 тысяч человек, грандиозным. Он отметил, что вместе с известными лицами — Олегом Газмановым и Григорием Лепсом — на сцену вышли молодые артисты «вроде Акима Апачева». Причем многие из выступавших недавно были в Донбассе, Херсонской или Запорожской области либо родились там.

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«Мероприятие показало сплоченность общества на основе истинного неподдельного патриотизма. <…> Мы увидели совершенно новое патриотическое лицо эстрады и культуры», — констатировал Долгов.

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Он подчеркнул, что концерт, очевидно, устроили «не для галочки»: и зрители, и исполнители действительно «вовлечены в вершение будущего России».