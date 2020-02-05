Сенатор Бабаков: санкции по «Северному потоку — 2» деструктивны и для США, и для Европы
Сенатор Александр Бабаков выразил уверенность, что проект газопровода «Северный поток - 2» будет реализован в любом случае, на какие бы ограничительные меры не пошел Вашингтон. Парламентарий процитировало РИА ФАН.
Бабаков напомнил, что разговаривать с Москвой с позиции угроз и силы бесперспективно. По его мнению, такое поведение говорит о слабости и об отсутствии других возможностей общения. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон не может конкурировать с Россией на газовом рынке, поэтому и занялся санкционным шантажом, перейдя все мыслимые границы.
«Уверен, что этот путь (ввод ограничительных мер — прим. ред.) деструктивен и для них, и для их партнеров по Европе. Но в любом случае нам нужно это иметь в виду и продолжать работу над проектом», — подытожил член Комитета Совфеда по международным делам.