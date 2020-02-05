Бабаков напомнил, что разговаривать с Москвой с позиции угроз и силы бесперспективно. По его мнению, такое поведение говорит о слабости и об отсутствии других возможностей общения. Сенатор подчеркнул, что Вашингтон не может конкурировать с Россией на газовом рынке, поэтому и занялся санкционным шантажом, перейдя все мыслимые границы.

«Уверен, что этот путь (ввод ограничительных мер — прим. ред.) деструктивен и для них, и для их партнеров по Европе. Но в любом случае нам нужно это иметь в виду и продолжать работу над проектом», — подытожил член Комитета Совфеда по международным делам.