Власть 20 декабря 2022, 22:25 Сенатор Артамонов предложил сократить расходы на кабинеты и автомобили политиков

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Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил оптимизировать траты для усиления экономики страны. Он отметил, что нужно сокращать непроизводительные расходы, сообщила «Парламентская газета».

Сенатор отметил, что даже при небольшом падении доходов россиян заметно сократится потребительский рынок. Причина в том, что экспортировать товары и услуги не получится из-за санкций Запада.

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Чтобы более рационально вести бюджет, можно снизить расходы на новые машины или мебель в кабинете политиков, пояснил Артамонов.

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