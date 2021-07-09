Сенатор анонсировал ответ России на новые санкции США

Член Комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков обсудил с изданием Lenta.ru расширение черного списка Минторга США, куда попали трое россиян и три компании из РФ.

«Ничего удивительного нет. Они встали на путь введения санкций против юридических и физических лиц России и ряда других стран», — заметил парламентарий.

«Утро.ру» отметило слова сенатора о том, что Штаты ждет зеркальный ответ. Цеков напомнил, что вслед за Вашингтоном на санкционные механизмы переключились и европейские страны. По его мнению, они также, как их американские партнеры не могут свернуть с этого пути.

«Мы отвечаем, как у нас принято это называть ассиметрично, потому что мы все-таки одна страна, а против нас санкции вводят США, Канада и практически весь Евросоюз», — добавил член Совфеда.