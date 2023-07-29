Власть 29 июля 2023, 18:36 Семья с семью детьми подарила Путину фигурку ангела в качестве оберега Смоленская многодетная семья Кравцовых подарила президенту Путину фигурку ангела Пресс-служба Кремля

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Смоленская семья Кравцовых, в которой воспитываются семь детей, преподнесла президенту России Владимиру Путину фигурку ангела, чтобы тот оберегал его. Об этом написал ТАСС.

Олеся Кравцова пояснила главе государства, что это подарок «от всех многодетных семей». Ангел сидит на шаре, заполненном сердечками, которые специально вырезали дети. Каждый ребенок и родитель, «у которых сердца отзываются благодарностью», подписал свое сердечко.

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Кравцова поблагодарила Путина за организацию недельной поездки детей в Москву с экскурсиями и полетом над парком «Зарядье». К благодарностям присоединился сын Олеси Кравцовой Матвей. Он признался, что полюбил столицу и в будущем хочет перевезти туда всю семью.

Еще один подарок главе государства преподнесла многодетная мать из Кировской области Снежана Рожкова, в семье которой также воспитываются семь детей. Ее даром стал журнал о счастливой семье, материнстве и детях, который издают ее родители.

Сегодня Владимир Путин по видеосвязи принял участие во встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».