Семьи с детьми от 3 до 7 лет будут получать выплаты каждый месяц

Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет уже с 1 января 2020 года. Такое заявление он сделал в рамках послания Федеральному собранию, с которым выступил в среду, 15 января.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно с 1 января 2020 года», — заявил президент.

Он уточнил, что денежные выплаты будут получать те семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Для этого необходимо подать заявление и указать доход. Президент призвал максимально упростить процедуру и сделать ее доступной для всех граждан. Он подчеркнул, что для этого нужно сделать возможным дистанционное оформление.

Путин уточнил, что сумма выплат будет зависеть от прожиточного минимума конкретного региона.

«Выплаты на первом этапе 5,5 тысячи, но это не все. Мы должны понять и оценить, как работает эта система. Со следующего года будем выплачивать целиком полный прожиточный минимум, это 11 с лишним тысяч», — пояснил Путин.