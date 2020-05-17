Семьи с детьми от 16 до 18 лет получат по 10 тысячи рублей в Крыму

Единовременные выплаты обеспечат из бюджета республики. Средства выделят на детей, которым на 1 июля 2020 года не исполнится 18 лет. Место учебы подростков не будет иметь значения — школы, учреждения среднего профессионального образования, первые курсы вузов.

«Министерству труда и социальной защиты и Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым поручено разработать максимально упрощенный порядок подачи заявлений на указанные выплаты в электронном виде через госуслуги», — заявил Аксенов.

Подробные инструкции опубликуют на портале правительства Крыма 22 мая.

Денежные средства семьи получат во второй половине июня. В связи с этим Аксенов порекомендовал родителям заранее завести личный кабинет на госулугах. Таким образом можно будет быстрее получить выплаты.

В Крыму живут около 20 тысяч детей от 16 до 18 лет.