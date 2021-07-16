Семьи с детьми освободят от налога с продажи жилья при покупке нового

Семьи с двумя и более детьми освободят от уплаты НДФЛ при продаже жилья для приобретения нового. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме внести такие поправки до 1 ноября. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поручил внести в законодательство поправки, которые позволят освободить семьи с детьми от уплаты налога при продаже жилья, находящегося в собственности менее пяти лет, в случае, если деньги, полученные с продажи, в течение последующего года будут направлены на покупку другой жилплощади.

Путин ожидает доклада по выполнению поручения до 1 ноября.

Ранее в России расширили действие льготной программы «Семейная ипотека». Теперь она распространяется на семьи и с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Взять кредит на покупку жилья по этой программе можно по ставке 6% годовых.

Между тем 15 июля в России начался прием заявлений на получение единовременной выплаты на детей школьного возраста. Выплату в размере 10 тысяч рублей могут получить родители детей в возрасте от шести до 18 лет, а также школьников-инвалидов старше 18 лет.